Reggio Calabria resta senz’acqua: il Comune annuncia disservizi idrici in quasi tutta la città

L’ufficio stampa del comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa di un guasto di natura elettrica sul pozzo di Sant’Agata, zona sud della città di Reggio Calabria, potrebbero verificarsi nelle prossime ore disservizi idrici nei quartieri di Sbarre e Gebbione. Un disservizio, sempre di natura elettrica, potrebbe generare interruzioni idriche nella giornata di oggi anche nell’area del Centro Storico. In entrambi i casi i tecnici sono al lavoro per verificare e risolvere la problematica.Nel quartiere di San Sperato è in corso di risoluzione del guasto alla pompa di sollevamento ed entro poche ore sarà ripristinata la normale erogazione idrica. A Villa San Giuseppe in seguito alla rottura di una condotta è stato necessario interrompere temporaneamente l’erogazione. Anche in questo caso i tecnici stanno riparando il guasto e la normale erogazione idrica sarà ripresa entro poche ore”.