Reggio Calabria, rapinato in pieno giorno il camper “Vintage Cafè” della Sorgente | DETTAGLI

Nuovo terribile episodio di delinquenza a Reggio Calabria, l’ennesimo di questo periodo. Un furto è stato messo a segno nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 2, alla Sorgente, nella zona sud della città. Due persone hanno fatto irruzione all’interno del camper “Vintage Cafè” scavalcando la recinzione e portando via i contanti presenti in un cassetto per poi scappare a bordo di un’auto.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica grazie anche all’aiuto delle telecamere presenti all’Hitachi e al centro sportivo della Reggina.

I malviventi hanno anche usato una panchina presente in zona per farsi da scaletta ed accedere all’interno del camper.

Il gestore di un punto di ristoro presente alla Sorgente, Leandro Campicelli, ai microfoni di StrettoWeb ha affermato che “continueremo nel nostro operato per il bene della comunità e andremo avanti lo stesso, non ci fermano“.