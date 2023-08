StrettoWeb

Due malviventi hanno provato a mettere a segno una rapina nella notte a Reggio Calabria. I ladri avevano preso di mira un punto vendita del negozio per bambini “Io bimbo”, ma sono stati fermati dalla Polizia – prontamente intervenuta sul posto – e si trovano in Questura in stato di fermo.

Seguiranno aggiornamenti