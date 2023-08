Reggio Calabria, ragazza ubriaca viene soccorsa dal 118 ma aggredisce tutti: cinque feriti tra i soccorritori | DETTAGLI

StrettoWeb

Ennesimo increscioso episodio provocato dall’abuso di alcool nei lidi della cosiddetta “movida” di Reggio Calabria. È accaduto infatti che una ragazza ubriaca è stata soccorsa nei pressi di un lido del centro storico ma ha dato in escandescenza e ha aggredito i soccorritori delle ambulanze accorse sul posto provocando ferite rilevanti a 5 operatori (un medico, due infermieri e due autisti) che hanno riportato diverse lesioni con prognosi variabile tra i 5 e i 15 giorni. Sul caso sono intervenute le forze dell’ordine e sono in corso le indagini a seguito delle relative denunce.

Alla luce di quanto accaduto ci sembra doveroso porre la riflessione sulla complessità del lavoro di medici, infermieri e soccorritori: si parla spesso di malasanità con episodi che hanno come protagonista negativo il 118 con presunte morti dovute a ritardo dell’ambulanza o all’assenza del medico sul mezzo di soccorso ma non si parla mai di quegli episodi in cui il personale del 118 riveste il ruolo di vittima.

Non è certamente normale ne accettabile che gli operatori del soccorso urgente possano rispondere ad una chiamata, portare una paziente al pronto soccorso e diventare loro stessi pazienti con tanto di medicazioni, indagini radiologiche e conseguente interruzione di un pubblico servizio.