Reggio Calabria, ragazza salva bambino trascinato dalla corrente alla Sorgente

StrettoWeb

E’ una giornata di forte vento a Reggio Calabria, e in mare la corrente è particolarmente intensa. Per fortuna c’era E. P. giovane di 35 anni che, con una straordinaria prontezza di riflessi e un’agilità atletica, è riuscita a salvare un bambino in difficoltà. Il piccolo era trascinato dalla fortissima corrente e i genitori non riuscivano a raggiungerlo in alcun modo, così i bagnanti si sono prodigati per raggiungerlo rapidamente. Il bambino era con un gonfiabile e quindi veniva trascinato ancor più velocemente dalla corrente quando E. P. è riuscita a raggiungerlo, bloccarlo e riportarlo sano e salvo a riva tra gli apprezzamenti dei presenti.