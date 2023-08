Reggio Calabria, noto locale del centro storico è alla ricerca di tre operatori di sala: info utili per lavorare

StrettoWeb

Il noto locale Old Wild West situato sul corso Vittorio Emanuele (via Marina alta) di Reggio Calabria, è alla ricerca di 3 operatori di sala ambosessi. La mansione che l’operatore di sala deve svolgere è quella di predisporre la sala ristorante per il servizio, accogliere i clienti e interpretarne le esigenze gastronomiche, vendere i prodotti e i servizi dell’azienda oltre a servire ai commensali cibi e bevande di ogni tipo, gestire il servizio e riordinare i locali. Per la candidatura il locale accetta curriculum vitae inviati all’indirizzo email reggiocalabria@oldwildwest.it oppure consegnato di persona direttamente recandosi al locale.