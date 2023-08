Reggio: al Castello Aragonese la mostra sul tema “La storia del Cinema nazionale e internazionale nei francobolli”

StrettoWeb

Con una mostra sul tema “La storia del Cinema nazionale e internazionale nei francobolli” che si è tenuta dal 1 al 5 agosto 2023 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria (Sala Ferdinando d’Aragona) l’Associazione Culturale Anassilaos, Sezione Filatelia, ha partecipato alla XVII edizione di Reggio FilmFest/Festival dello Stretto di Messina e del Mediterraneo promossa dall’Associazione Reggio FilmFest. In mostra valori bollati italiani ed europei e la serie mirabile delle “Legends of Hollywood” emessa dagli Stati Uniti in omaggio agli attori e alle attrici che hanno fatto il cinema. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai registi (Fellini, Visconti, Rossellini, Germi, Leone, Pasolini, De Sica, Monicelli, Damiani, Bergman, Wertmuller ed altri), agli sceneggiatori (Zavattini) agli autori di colonne sonore (soundtrack) come Ennio Morricone e a quegli attori e/o attrici magari protagonisti di un unico film (Eleonora Duse, Maria Callas, Raffaella Carrà) o di serie seguitissime (il caso di Bruce Lee) oppure celebri in campi diversi come i musicisti Elvis Presley e David Bowie.

Spazio nella mostra anche a talune celebri e seguite saghe cinematografiche, da Star Wars a Harry Potter fino alle Cronache di Narnia senza trascurare quelle personalità italiane rese celebri dalla televisione, dal teatro, dall’avanspettacolo, dal musical che di volta in volta sono stati partecipi e/o protagonisti di pellicole cinematografiche: Renato Rascel, Macario, Delia Scala, Nino Taranto, Carlo Dapporto. La mostra, che ha reso omaggio anche ai festival e ai premi cinematografici (Venezia, Cannes, Berlino) ha registrato la partecipazione di un discreto pubblico e la presenza al Castello, dove ha incontrato la stampa, di un ospite d’eccezione quale Ornella Muti, una delle protagoniste più sensibili e importanti del cinema contemporaneo.