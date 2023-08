Reggio Calabria, sulle terrazze del MArRC “l’incontro” tra due eccellenze mondiali del territorio

StrettoWeb

Sabato 26 agosto a Reggio Calabria, alle ore 20.45, nella magnifica terrazza del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, si svolgerà il VII incontro tra le due eccellenze mondiali di Reggio Città Metropolitana: il Bergamotto e i Bronzi. L’evento è organizzato dalla Direzione del Museo, dal Cis Calabria, dal Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria e da CONPAIT.

Introdurranno il Direttore del Museo dott. Carmelo Malacrino, la Presidente del Cis Calabria Dott.ssa Rosita Loreley Borruto e il Maestro Pasticcere Rocco Scutellà, Presidente Regionale CONPAIT. Relazionerà lo storico prof. Pasquale Amato, Presidente del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria. Nella stessa serata saranno consegnati i Premi del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, giunti alla IV Edizione. L’evento sarà concluso da una degustazione di Dolci al Bergamotto di Reggio Calabria a cura di CONPAIT (Confederazione Nazionale Pasticceri Italiani).

Il prof. Pasquale Amato – Storico e Docente Universitario di Storia, Relatore dell’Evento che si svolgerà per la settima volta nell’ambito delle “Notti al Museo MARC” – ha sottolineato: “Questa iniziativa è nata da un colloquio tra me e il Direttore Malacrino e si è avvalsa sin dall’avvio dell’apporto organizzativo del Cis della Calabria e della CONPAIT (Confederazione dei Pasticceri Italiani). L’idea, rivelatasi vincente, ha puntato sul fascino esercitato dal felice incontro tra le due eccellenze identitarie mondiali di Reggio Calabria Città Metropolitana: il prezioso Principe Mondiale degli Agrumi, nato a pochi passi dal Museo nei nostri giardini e affermatosi nel mondo per la molteplicità dei suoi usi nell’arte della profumeria e della cosmesi, nella farmaceutica e nell’alimentazione, unico per il suo ostinato rifiuto a fruttificare in maniera ottimale in aree diverse dalla sua terra d’origine: la fascia costiera reggina da Scilla a Monasterace; e i Bronzi di Riace, i due capolavori mondiali assoluti dell’arte bronzistica ellenica del V secolo a.C. che costituiscono i beni identitari e inamovibili dello splendido Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio”.

Il prof. Amato ha aggiunto che “nell’ambito di questo Incontro nel 2019 è nato il “Premio Bergamotto di Reggio Calabria”, giunto alla quarta edizione e destinato a personalità che hanno dato un contributo fondamentale alla valorizzazione del Principe Mondiale degli Agrumi in diversi settori. Il riconoscimento è assegnato dal “Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria” e consiste in un vaso originale, creato su legno dello stesso preziosissimo agrume dall’artista reggino Enzino Barbaro in collaborazione con Olga Mafrici. I designati del 2023 – ha concluso Amato – sono personalità che rappresentano due pietre miliari nel comparto: l’avv. Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, e il Mastro Spiritaro Vincenzo Amodeo”.