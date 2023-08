Reggio Calabria in lutto, è morto l’ingegnere Antonino Borrello

StrettoWeb

“Ho appreso poco fa, da un post del caro amico e figlio dottor Paolo, della triste dipartita del papà, Ingegnere Antonino BORRELLO, già valoroso Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato ed eccellente Amministratore per anni di questa città, eletto a cavallo degli anni 80-90, nelle liste del vecchio Partito Socialista. È una parte importante di noi che viene meno, nonostante che, di quella generazione ricca di uomini competenti, assai apprezzati ed al servizio della città, io fossi sempre il più giovane del gruppo”. E’ quanto afferma in una nota Candeloro Imbalzano, già Presidente della Commissione Bilancio, Attività Produttive e Fondi Europei del Consiglio Regionale della Calabria.

!L’Ingegnere, come lo chiamavo sempre per rispetto sia del ruolo di alto Dirigente che svolgeva all’interno di una Azienda che era una parte importante di Reggio e della Calabria , oltre che per l’età, era una figura carismatica, anche se il Gruppo consiliare, che avevo l’onore di guidare, annoverava personalità di notevole prestigio. Non a caso, veniva eletto con largo consenso, a conferma della stima generalizzata di cui godeva e la sua, da parte nostra, era sempre una indicazione naturale ad Assessore, pur da lui mai richiesta. Alla famiglia tutta, ed in particolare al valoroso e sempre disponibile caro figlio dottor Paolo, va la mia affettuosa vicinanza e le sentite condoglianze mie e della mia famiglia. Riposa in pace, caro Ingegnere!.