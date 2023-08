Reggio Calabria: laghetto con simpatici animaletti diventa attrazione turistica | FOTO

StrettoWeb

Un simpatico laghetto è stato “realizzato” all’interno del sottopasso che da Pellaro porta verso il lungomare. Il laghetto è stato recintato e al suo interno sono presenti girini e altri simpatici animaletti acquatici che stanno diventando un’attrazione turistica per coloro i quali si recano nella zona sud della città di Reggio Calabria, per fare una passeggiata in riva al mare.

La zona è visitabile anche dall’alto, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, e i passanti possono ammirarla in tutto il suo splendore direttamente dal marciapiede che porta sul lungomare.

Il laghetto è diviso in due parti grazie a dei legni che lo rendono ancora più caratteristico. Alcuni pedoni stanno anche pensando di portarsi una canna da pesca, accomodarsi sul “belvedere” e rilassarsi pescando.

Accorrete in tanti per visitare questo spettacolo prima che chi di competenza possa provvedere tempestivamente a coprire il laghetto e ripristinare la strada che al momento è ridotta ad una corsia di marcia.