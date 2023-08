Reggio Calabria, incidente sul raccordo sotto la pioggia

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente dopo lo svincolo di Arangea in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo. Un giovane a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro le barriere new jersey probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città di Reggio Calabria in questi minuti. Per fortuna non si registrano feriti ma solo disagi al traffico.