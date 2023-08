Reggio Calabria: il Circolo Culturale L’Agorà organizza un incontro sul tema “Piazza del Popolo: attualità e prospettive future”

StrettoWeb

“Come si può accettare una tale situazione di degrado di un bene culturale tanto importante per la collettività? Eppure, la stessa piazza è al centro di un’area dove l’incuria la fa da padrone. Ne è un esempio eclatante, prospicente alla piazza, quella grande costruzione di proprietà comunale incompiuta e abbandonata da più di un decennio che fa mostra di sé come un monumento di trascuratezza e immobilismo, e la cui pertinenza è diventata una macro discarica di rifiuti urbani e speciali (a pochi metri dalla zona mercatale!). A completare il quadro sconfortante c’è via 25 luglio 1943 che fiancheggia un lato della piazza e un tempo meravigliosamente alberata, dove sopravvivono alcuni esemplari di Melia Azedarach superstiti (ne rimangono 9 su 40)”.

Il prossimo 25 Agosto sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Piazza del Popolo: attualità e prospettive future”. Il nuovo incontro, predisposto dal sodalizio culturale reggino, non si svolgerà nel consueto interno perimetrale di una sala convegni, ma presso l’area perimetrale di Piazza del Popolo.

Di pianta trapezoidale e in dislivello rispetto agli assi viari che la perimetrano, è delimitata dal viale Giovanni Amendola, dalle vie 25 luglio 1943 e Monsignor De Lorenzo mentre il suo lato a sud è completamente occupato da uno dei prospetti della Casa del Fascio. Alla piazza si può accedere direttamente da via 25 luglio 1943 o da due grandi scalinate in pietra di Macellari poste nelle altre due vie che la costeggiano.

Dal lato ovest si scorge l’abside della chiesa di Santa Lucia e alcune palazzine di epoca fascista. Questo spazio urbano di architettura razionalista era la location dove si tenevano le adunanze fasciste. Il 31 marzo del 1939 Benito Mussolini, in occasione della sua prima visita in città, da un pulpito in pietra dell’attigua Casa del Fascio, davanti ad una piazza gremita pronunciò un animato discorso alla popolazione. La grande piazza riveste per la città una grande importanza storica, urbanistica, e mercantile ma ormai da anni versa in totale abbandono.

I pilastrini (quelli ancora in piedi) della recinzione sono ormai semidistrutti, i tubi di raccordo mancano del tutto e quelli superstiti totalmente arrugginiti. Il distintivo e particolare architettonico costituito dai dieci pilastri rivestiti un tempo di candido marmo è in condizioni pessime: molte lastre sono mancanti, le poche che resistono risultano sfregiate e nella migliore delle ipotesi sporcate dal tempo e da vernici spray. Altri dati di degrado riguardano lo stato di altre pertinenze che insistono sulla piazza come i pilastrini (quelli ancora in piedi) della recinzione che sono ormai semidistrutti.

Il bello e distintivo particolare architettonico costituito dai dieci pilastri rivestiti un tempo di candido marmo è in condizioni pessime. Infatti, molte lastre sono mancanti, le poche che resistono risultano sfregiate e nella migliore delle ipotesi sporcate dal tempo e da vernici spray…

Davvero penosa è pure la visione di quelli che forse un giorno erano stati dei gabinetti pubblici, e seria preoccupazione, almeno in un comune passante, suscitano i cedimenti strutturali su via Monsignor De Lorenzo. Davvero preoccupanti sono le condizioni di quelli che forse un giorno erano stati dei gabinetti pubblici, e i cedimenti strutturali su via Monsignor De Lorenzo. A completare il quadro c’è via 25 luglio 1943 che fiancheggia un lato della piazza dove la vecchia fontanina è semi distrutta come il marciapiede.

All’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” parteciperanno alla nuova conversazione Gerardo Pontecorvo (Presidente della 1^ Consulta – Assetto del Territorio – Comune di Reggio Calabria) e lo storico locale Alberto Cafarelli. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 25 agosto.