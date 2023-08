Reggio Calabria, grave incidente in autostrada: motociclista trasportato d’urgenza al GOM

StrettoWeb

Grave incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria pochi minuti fa, all’altezza di Campo Calabro in direzione sud. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto ed è andato a sbattere col mento sul muretto del guard-rail. Immediatamente soccorso degli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza al GOM dove si trova al pronto soccorso in codice giallo. Fortunatamente è cosciente e fuori pericolo.