Reggio Calabria: grande festa per i 102 anni della Signora Francesca Labate

Un bellissimo augurio, un alto riconoscimento e un grazie di esistere, è stato dato giorno 23 agosto 2023 dai familiari della Signora Francesca Labate vedova Iero per il festeggiamento del suo 102esimo compleanno in ottima e perfetta salute. La Signora Francesca ha trascorso tutta la sua vita con grandissima bontà, signorilità e affettuosità per tutti coloro che l’hanno conosciuta, sempre prodiga a dispensare buoni consigli.

Durante il festeggiamento nella sua abitazione, i parenti, le figlie: prof.ssa Anna Iero e prof.ssa Rosalba Iero, la sorella Paola Labate già funzionario dell’ex Intendenza di Finanza, il genero Dott. Antonio Musolino, i nipoti e i pronipoti, hanno ricordato i tanti aneddoti della Signora Francesca durante la vita trascorsa col marito, il Cavaliere del Lavoro Francesco Iero, funzionario della Prefettura di Reggio Calabria.

Alla Signora Francesca Labate auguriamo tutti una lunga vita in buona salute.