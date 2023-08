Reggio Calabria, il Focal Point di Empori Solidali apre a Porto Bolaro: “un’occasione per i cittadini”

StrettoWeb

“Siamo lieti di annunciare l’apertura del nostro nuovissimo Focal Point dell’associazione Mano nella Mano ODV Pro-Empori Solidali presso il Centro Commerciale Porto Bolaro, un’opportunità straordinaria per i cittadini di Reggio Calabria di partecipare attivamente alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Questo innovativo spazio di incontro e collaborazione servirà come centro vitale per l’identificazione e la discussione delle sfide locali e delle opportunità di miglioramento. In un momento in cui l’unità e la condivisione di idee sono più importanti che mai, il Focal Point a Porto Bolaro sarà un luogo dove la creatività, l’esperienza e la passione dei cittadini potranno fondersi per plasmare un futuro migliore per la nostra città”. Così in una nota il Coordinamento Empori Solidali.

“Siamo entusiasti di invitare tutti i residenti di Reggio Calabria a partecipare attivamente a questa iniziativa. Le vostre idee, le vostre prospettive e il vostro impegno saranno fondamentali per il successo di questo progetto. Sia che desiderate donare qualcosa per le famiglie beneficiarie del progetto Empori Solidali o semplicemente vogliate conoscere come essere parte attiva del progetto ed entrare a far parte della Rete di imprese e cittadini, il Focal Point è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire tramite l associazione Mano nella Mano ODV, main partner della Cooperativa Sociale Sinergie Ente gestore del progetto, Vi invita a partecipare e a portare con voi le vostre idee, la vostra adesione alla Rete il vostro entusiasmo. Un futuro migliore per Reggio Calabria è nelle mani di tutti noi”, si legge ancora.

“Uniamoci per costruire una comunità più forte, più inclusiva e più prospera presso il nuovo Focal Point Mano nella Mano ODV Pro-Empori a Porto Bolaro. Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa, vi preghiamo di contattarci tramite la pagina Facebook www.facebook.com/emporisolidalirc oppure ai numeri di cellulare 3481330658 e 3713091757”, si chiude la nota. Qui di seguito la video intervista all’imprenditore reggino Giuseppe Falduto.