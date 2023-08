Reggio Calabria Film Fest, il programma della terza giornata

StrettoWeb

Nella terza giornata di RC Film Fest, giovedì 3 agosto, si aprirà la rassegna “Cinema dentro e fuori le Mura”, dedicata al mondo della detenzione e in questa edizione in particolare delle detenute. Alle ore 11.00 presso la Sala Flavia Gaetani, verrà inaugurata la mostra “Donne, madri nelle carceri italiane” di Giampiero Corelli alla presenza dell’avv. Giovanna Russo, Garante delle persone detenute o private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria. Seguirà presso la Sala Garcilaso De La Vega, la proiezione del film “Domani faccio la brava: Donne, madri nelle carceri italiane” diretto da Giampiero Corelli.

Il pomeriggio alle 17.00, presso la Sala Garcilaso De La Vega, sarà la volta del webinar “Tax credit Cinema 2023: opportunità e agevolazioni”, moderato dall’avv. Giovanna Suriano, al quale interverranno il dott. Francesco Petrolo, la dott.ssa Fabiana D’Imperio, la dott.ssa Rosa Salatino, il dott. Giuseppe Citrigno e il dott. Luca Ardenti. Seguirà nella stessa sala, alle 18.00, il Webinar “Formazione dei lavoratori nel settore cinema audiovisivo: obblighi e agevolazioni”, moderato dal dott. Nicola Nicoletti, con gli interventi del dott. Matteo Frollano e della dott.ssa Federica Verde e il dott. Giampaolo Calabrese.

Presso la Sala Pietro da Toledo, alle 18:30 segue la rassegna “Un libro per il Cinema”, per sugellare il tema della giornata, verrà presentato “Domani faccio la brava: Donne, madri nelle carceri Italiane” dell’autore Giampiero Corelli, moderato dall’avv. Giovanna Suriano. In contemporanea nella Sala Garcilaso De La Vega, dalle ore 19.00 si potrà partecipare alla Masterclass “Regia e Montaggio” con il regista Francesco Colangelo e il montatore Marco Spolentini.

La Scalinata del Waterfront si aprirà alle 20.0, con Sabina Stilo che presenterà i film in selezione ufficiale al Concorso “Millennial Movie”, seguirà alle 21.00 il Red carpet e alle 21.30 la proiezione del film “Missa Agata” dei registi Anna Elena Pepe e Sebastiano Malucci, subito dopo si avvierà il Focus sul tema della Violenza e Femminicidi. Alle 23.30 nell’ambito della sezione “CiakCalabria”, verrà proiettato il film “Regina” alla presenza del regista Alessandro Grande e l’attrice Ginevra Francesconi.