Reggio Calabria, enorme voragine in pieno centro “riparata” con rifiuti | FOTO

StrettoWeb

Un’enorme voragine è presente da ormai più di 6 mesi in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente in via Reggio Campi. La voragine crea un serio pericolo per i cittadini che si trovano a dover fare attenzione a non finirci all’interno con l’auto o a piedi. La profonda buca è stata “riparata” provvisoriamente con i rifiuti, una combo quindi che delinea il degrado totale in cui versa la città.