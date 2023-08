Reggio Calabria, enorme voragine compromette il traffico e la sicurezza in via Gebbione: l’appello dei cittadini | FOTO

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera, che pubblichiamo integralmente, relativamente ad un problema di una strada danneggiata nella zona sud della città di Reggio Calabria. Il lettore si rivolge alla nostra redazione in quanto ormai è risaputo che grazie alle nostre segnalazioni finalmente i cittadini possono ben sperare che i problemi vengano risolti, altrimenti invece rimangono li nei secoli dei secoli.

“Caro StrettoWeb, mi rivolgo a te perché so che farai questa segnalazione in quanto, farla a chi di competenza da privato cittadino, non avrebbe seguito. Da diverse settimane è stato effettuato un intervento sulla sede stradale in via Gebbione incrocio viale Calabria in corrispondenza della rotatoria. Penso che sia stata fatta dalla ditta che ha intrapreso i lavori per la realizzazione, sembra, di un nuovo Eurospin”.

“Bene, ultimati i lavori, nessuno ha avuto cura di riparare la sede stradale tanto che, chi percorre via Gebbione con direzione mare-monte, si imbatte in una buca che ormai ha raggiunto proporzioni importanti che possono creare gravi danni alle automobili ma, soprattutto, ad utenti su due ruote che potrebbero cadere rovinosamente”.

“Ormai sappiamo che questa è la città dove ognuno fa ciò che vuole ma mi chiedo: in una strada così trafficata è possibile che nessuna pattuglia dei Vigili Urbani sia mai transitata ed abbia segnalato tale grave problema prendendo i dovuti provvedimenti??? Non doveva essere la ditta che ha effettuato i lavori a ripristinare il manto stradale??? Possibile che in questa città nessuno si accorga di niente, soprattutto chi è deputato al controllo??? Per fortuna ieri sono stati assunti altri 14 VV.UU. e la speranza è che questi siano impiegati (e ci rimangano) a fare servizio operativo per le strade della nostra bella e trascuratissima città. Grazie”.