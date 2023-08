Reggio Calabria, dopo 40 anni si ritrovano i maturandi del 1983 della sezione B del Vallauri

StrettoWeb

Si ritrovano i maturandi “dal 1983”, della Sezione B dell’ITIS Vallauri di Reggio Calabria, per festeggiare insieme i quarant’anni del diploma. In realtà un folto gruppo di loro non si è mai perso e almeno una volta l’anno riesce ad incontrarsi e per la particolare occasione, si è riusciti a convocare e coinvolgere tutti dopo quarant’anni.

La festa, se così possiamo definirla nella sua totalità, è iniziata la mattina di martedì 9 agosto con una puntatina al cimitero di Bocale, dove riposa uno di loro, Paolo Cogliandro (per una fatale disgrazia in mare, si è ritrovato tra gli angeli a nemmeno di 24 anni). Il resto della giornata la “classe” è stata in compagnia a ricordare il “vissuto scolastico, i bei tempi”, tra un risotto alla pescatora e una fetta di torta in cui spiccava la scritta “Maturi da 40 anni”.

Qualcuno ha suggerito che forse sarebbe stato meglio aggiungere un punto interrogativo, a voler evidenziare che in questa vita non si è mai maturi ma bisognosi di continuo apprendimento. Alla rimpatriata erano presenti Santo Aricò, Giovanni Bambace, Natale Buonsanti, Paolo Cornelio, Pasquale Costantino, Fortunato Foti, Giuseppe Gangemi, Angelo e Giuseppe Latella, Saverio e Demetrio Marino, Fortunato Lipari, Domenico Maugeri, Domenico Morabito, Isidoro Paturzo e Bruno Zumbo.

Molti gli assenti giustificati tra cui Antonello Celibato (collegato in video chiamata) e la professoressa di lettere Rosetta Neto (vedova Italo Falcomatà). Conclusione della festa con cappelli personalizzati a fare da bomboniera, selfie a gogò e attestati di partecipazione a ricordo di un evento che è già storia. Alla prossima.