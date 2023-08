Reggio Calabria, dopo 34 anni dal diploma si riunisce la V C del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

StrettoWeb

Gli ex compagni di scuola della V C del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, diplomati nell’anno scolastico 1988/1989, hanno deciso di riunirsi dopo 34 anni dalla maturità, per rivivere i ricordi della loro adolescenza passata tra i banchi di scuola. L’iniziativa, organizzata tramite chat di classe è stata condivisa e sostenuta anche da chi non ha potuto presenziare fisicamente. Alla serata è stato presente tramite video chiamata anche un ex compagno che vive in Australia, nonostante la differenza fi fuso orario di 8 ore in avanti.