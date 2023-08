Reggio Calabria Day 2023, i premiati della 20ª edizione

StrettoWeb

La XX edizione, del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, promosso dall’Associazione Turistica “Proloco Città di Reggio Calabria”, stata è davvero ricchissima. La cerimonia di premiazione, si è svolta presso il celeberrimo e prestigioso Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” reso disponibile dalla cortesia e benevolenza del Presidente Ezio Privitera e del Consiglio del Circolo a cui l’organizzazione non può che rinnovare i più sentiti ringraziamenti. Diverse le figure che, applaudite da pubblico ed autorità, hanno ricevuto l’importante riconoscimento dal Presidente Pino Tripodi, anima formidabile di quest’iniziativa e suo storico ideatore. Iniziativa che beneficia del Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana,del Comune di Reggio Calabria, e della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

La bella e vivace serata è stata condotta, magistralmente come sempre, dai giornalisti Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti quali, unitamente al Presidente Tripodi, e al Presidente Onorario del Premio Giuseppe Febert e al delegato dell’Accademia Italiana della cucina delegazione area dello stretto Dr. Sandro Borruto hanno accolto i premiati e i loro delegati sul palco.

Un sfilata emozionante di professionisti, scienziati, medici, artisti, scrittori e molto altro ancora. Tutti molto legati al territorio di Reggio Calabria e dello stretto e tutti e tutte profondamente affezionati a questa terra meravigliosa. Un vero ritratto dell’Italia migliore, dell’eccellenza umana e professionale della nostra società. Infatti, i premiati rappresentano un elenco davvero notevole di figure degnissime di nota e che volentieri elenchiamo: Massimiliano Albanese Presidente APICES, Vincenzo Amodeo Direttore U.O.C. Cardiologia – UTIC e CARDIOSTIMOLAZIONE Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” – Polistena, Francesca Avenoso Pittrice, Giorgio Maria Borrelli Comandante Raggruppamento Carabinieri CITES, Fortunato Catalano Pilota automobilistico “Premio alla Memoria”, Azienda agricola Domenico e Isabella Cordopatri dei Capece, Gennaro Cortese Giornalista Sociologo e Filosofo, Laura Curtale Scrittrice DB ELEKTRA Azienda, Ceramiche Artistiche di Seminara Enzo Ferraro, Giuseppe Ferreri Maestro Oftalmico, Giuseppe Gambacorta Produttore Cinematografico, Santo Gioffrè Scrittore, GMC Costruzioni Generali, Kalos Jero Azienda, Roberto Licordari Specialista Cardiologo, Dr. Luigi Maria Lombardi Satriani di Porto Salvo “Premio alla Memoria”, Dr. Cav. Comm. N.H. Pietro Macrì “Premio alla Memoria”, Martino Moto di Ignazio Martino, Giuseppe Mazzaferro Autore Televisivo, cav. Alessandro Mella Scrittore, Saggista e Storiografo, Anastasio Palmanova Direttore Struttura Complessa Chirurgia Ospedale Polistena, Palumbo Francesco Presidente Ass. Culturale Nicola Spadaro Orchestra di Fiati Giuseppe Scerra Delianova, Piccolo Samuela Tersicorea Attrice, Policlinico Madonna della Consolazione, Circolo Tennis Rocco Polimeni, Quattrone Diego Social Genetic and Developmenta Psychiatry Centre Institute of Psychiatry King’s College London, Rizzo Fulvio Avvocato Generale della Procura Generale di Reggio Calabria, Romeo Pasquale Psichiatria, Saraco Antonio Sacerdote, Sollazzo Antonio Fotografo, Stilo Francesco Dirigente medico U.O.C. di Chirurgia Vascolare, Fratelli Tranfo Azienda, Michelangelo Tripodi “Premio alla Memoria” e Vadalà Antonino Specialista Medicina Nucleare.

Grande soddisfazione ha espresso il Presidente Tripodi che da anni si batte per la riuscita di quest’iniziativa tesa a valorizzare non solo la città ma anche le sue risorse umane e perfino a fornire esempi importanti per i più giovani. Alla ricerca di persone che possano, con la loro opera ed anima, essere di sprone per far crescere sempre di più e sempre meglio il nostro territorio.

Il Dr. Carmelo Versace, Sindaco della Città Metropolitana, ha sottolineato l’alto valore umano e sociale dell’evento portando il proprio plauso agli organizzatori e le proprie congratulazioni ai premiati.

Il Consigliere della Città Metropolitana Dr. Giuseppe Giordano ha mostrato di apprezzare molto gli alti scopi che il premio si propone e l’omaggio che questo rende annualmente alla città ed alla collettività.

Non resta, dunque, che aspettare l’edizione 2024 per scoprire quali persone speciali saranno onorate con questo vero segno dell’eccellenza calabrese in Italia e nel mondo.