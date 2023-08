Reggio Calabria, grande novità per gli amanti dell’arte: tutto pronto per un corso di Street Art | INFO

StrettoWeb

Continua il prezioso impegno e lavoro dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” che, sul territorio reggino, sta coinvolgendo grandi, adolescenti e bambini protagonisti di interessanti corsi formativi. Proseguono infatti a Reggio Calabria i corsi del progetto culturale e artistico “New Theatre training” di “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

In questi mesi, vari sono stati i corsi specialistici già attivati, alcuni in corso di completamento con l’obiettivo di creare nuove professionalità e coinvolgere i giovani nei processi di sviluppo economico e occupazionale della città. “Il nuovo corso di Street art programmato per Settembre, é un percorso inedito per la programmazione di “Calabria dietro le quinte” e rappresenta un’efficace strumento di rigenerazione urbana attraverso il coinvolgimento dei giovani, delle comunità locali ma, soprattutto, delle forze attive della periferia cittadina – afferma il presidente della associazione Giuseppe Mazzacuva – Il corso di Street Art, infatti, mira al coinvolgimento della comunità e, in particolare, all’inclusione della fascia giovanile in attività artistiche che possa contribuire al benessere sociale, alla valorizzazione del territorio, della cultura e della propria identità. Grazie alle competenze acquisite durante la formazione, i corsisti potranno sovrintendere alla realizzazione di un’opera murales, curare tutta la fase preparatoria, presiedere lo svolgimento e gestirne la presentazione”.

Le info del corso

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di concepire un progetto artistico-pittorico, conoscere le metodologie di esecuzione di un’opera, dall’ideazione alla realizzazione pratica, contestualizzare l’arte attraverso gli elementi sociali che ci circondano e valorizzarne la bellezza. Il corso della durata di 30 ore (prevede lezioni teoriche e pratiche finalizzate a sperimentare le principali tecniche di Street art attraverso linguaggi moderni e contemporanei) si svolgerà il prossimo 9 Settembre con sei appuntamenti in aula e all’aperto tenuti da writers professionisti Giovanni Dallo Spazio, autore di alcuni dei murales del lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, Emanuele Poki diplomato in grafica e fotografia all’Istituto D’Arte e fa parte del collettivo Artistico Res Publica Temporanea, Massimo Sirelli, autore di alcuni murales della Locride Art Director dello studio creativo Dimomedia Labartista. Per iscriversi entro il 7 settembre e conoscere le modalità di partecipazione al corso, è possibile inviare una e-mail a info@calabriadietrolequinte.it o consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it.