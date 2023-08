Reggio Calabria, contrada Morloquio al buio: il cambio di illuminazione è stata solo un’illusione

StrettoWeb

Il passaggio alle nuove luci a led in Contrada Morloquio, zona collinare sud di Reggio Calabria, risale solo a qualche mese fa. I residenti si erano illusi di poter avere finalmente una strada illuminata a giorno e che soprattutto mettesse in risalto le numerose e pericolose buche che “tappezzano” la via da monte a valle.

Da qualche giorno però la strada è completamente al buio e per i residenti si crea il doppio pericolo, rischiare di investire qualche pedone che si trova fuori dalla propria abitazione e distruggere la macchina a causa delle voragini presenti sul manto stradale, anzi scusate se lo chiamiamo manto perchè è letteralmente una strada sterrata.

La via è al buio come si evince dalle foto a corredo dell’articolo (se riuscite a vedere qualcosa non avete bisogno di visite oculistiche) e i residenti che tornano quando è ormai buio, per poter entrare in casa devono usare la luce del cellulare, tutto “possibile” fino a quando però il malcapitato non si trova a dover entrare in casa la spesa e quindi con le mani occupate non può farsi luce e rischia di capitombolare per terra e rimanerci fino a che non fa giorno e qualcuno riesce a vederlo.

Che Reggio Calabria sia allo stato di abbandono totale ormai è risaputo e questo annoso problema purtroppo racchiude più punti tra cui, acqua, luce, spazzatura, ecc ecc.