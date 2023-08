StrettoWeb

Un grosso incendio sta interessando in questi minuti la zona sud di Reggio Calabria e precisamente il quartiere di Pellaro. L’incendio è molto vasto come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo e sul posto sono presenti tre squadre dei Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona. Il rogo è divampato nella zona collinare della frazione di Pellaro.