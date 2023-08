Reggio Calabria, torna il Beach Tennis con il torneo Open Asi: ricco montepremi ai vincitori | INFO

StrettoWeb

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Beach Tennis La Villa, in occasione del proprio decimo compleanno, organizza il torneo Open di Beach Tennis, per la prima volta accessibile a tutti i tesserati ASI della regione. A rendere ancora più prestigiosa questa edizione del torneo sarà il montepremi, che avrà un valore complessivo di € 1500,00, in premi e buoni Decathlon.

Tutte le info

Il torneo si svolgerà nelle giornate del 26 e 27 agosto presso la sede dell’associazione sul lungomare di Catona, con premiazione finale sul lungomare di Scilla. Ci saranno tre tabelloni; doppio misto, doppio maschile e doppio misto under 14. L’evento è realizzato grazie al prezioso contributo della Regione Calabria. Per info e iscrizioni contattare l’associazione all’email: lavillabeachtennis@gmail.com.