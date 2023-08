Reggio Calabra, tutti pazzi per il Sorbetto al Bergamotto di Cesare: per TasteAtlas è “uno dei 100 gusti iconici al mondo”

StrettoWeb

Boom di consumi per il sorbetto di bergamotto di Reggio Calabria di Gelato Cesare che ha da poco avuto il riconoscimento della testata giornalistica internazionale on line Taste Atlas, come uno dei 100 gusti iconici al mondo assolutamente da provare.

Le lunghe code di appassionati si snodano davanti al caratteristico chioschetto verde di Gelato Cesare, in cerca del sorbetto che ha catturato l’attenzione del globo. Questa prelibatezza, caratterizzata da un’assenza di latte e derivati, incanta anche coloro che desiderano immergersi nei “Sapori di Reggio Calabria”.

La versione crema a base di latte, arricchita dall’ineguagliabile aroma dell’agrume, rappresenta un viaggio sensoriale senza eguali. Inoltre, l’offerta comprende una collezione di gusti inediti, come “Sole dello Stretto”, “Benvenuti al Sud” e “Bronzato”, che spingono i confini dell’innovazione culinaria. Questo è un momento di gioia e celebrazione per l’agrumicoltura di Reggio Calabria, una gemma agricola senza pari nel mondo.

La portata di questo trionfo è sottolineata ulteriormente dalla solenne presentazione della domanda di riconoscimento della denominazione d’origine protetta (DOP) alla Commissione Europea. Questo sottolinea la strada da seguire per gli artigiani locali: promuovere le peculiarità e l’unicità del territorio della città metropolitana.

In un’epoca in cui l’omologazione sembra predominare, il sorbetto di bergamotto di Gelato Cesare si propone come esempio della tradizione e dell’autenticità, facendo eco all’antico richiamo delle radici locali. Un inno all’eccellenza culinaria, un tributo alla tenacia degli artigiani e un invito a tutti noi a gustare il mondo attraverso un sorso di autenticità.