Reggio: a Palazzo Alvaro la consegna degli attestati di partecipazione al social contest realizzato per le Frecce Tricolori

Sono circa un centinaio i cittadini che hanno preso parte lo scorso weekend al social contest fotografico promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sui propri canali social in occasione del Festival dell’Aria e per l’AirShow delle Frecce Tricolori di sabato e domenica. Nel corso di una conferenza stampa prevista per domani giovedi 3 agosto alle ore 10.30 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro ai partecipanti al contest sarà consegnato dall’Ente un attestato di partecipazione ufficiale, quale riconoscimento per aver contribuito, attraverso la produzione e la condivisione di migliaia di foto e video delle affascinanti evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, a promuovere le bellezze del territorio reggino, con il Lungomare monumentale Italo Falcomatà, e dello splendido scenario dello Stretto.

Alla conferenza stampa sarà presente il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, l’Amministratore di SviProRe Michele Rizzo, i Dirigenti dei Settori coinvolti Maria Teresa Scolaro e Giuseppina Attanasio.

L’incontro, durante il quale saranno proiettate le immagini più belle realizzate lo scorso weekend, sarà anche l’occasione per ringraziare gli Enti ed i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività organizzativa dell’AirShow. Oltre l’Aeronautica Militare, l’Aero Club dello Stretto anche il gruppo dei paracadutisti, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, il Coni, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e la Croce Rossa, rilanciando sui prossimi obiettivi di promozione territoriale programmati dalla Città Metropolitana.