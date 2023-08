Reggio: tris di appuntamenti in poco più di 24 ore per il DEAFest 2023

StrettoWeb

Dal pomeriggio di martedì 8 agosto, tris di appuntamenti in poco più di 24 ore per il DEAFest 2023, che da questa edizione si arricchisce anche della sua fase “Lab”, incentrata su una trasmissione di contenuti partecipativa e dialogica.

Primo appuntamento alle 18:00, nella originale cornice dell’Antico Frantoio di Sant’Alessio in Aspromonte (in via Garibaldi snc), con il Workshop “𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚. 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐝𝐮𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 (𝐬𝐢) 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐠𝐠𝐨𝐧𝐨”, un informale scambio di idee durante cui, con affermati protagonisti del settore, affronteremo la questione della comunicazione delle nostre radici rapportata ai giorni d’oggi, analizzandola nelle sue diverse sfaccettature.

A farlo ci saranno 3 ospiti d’eccezione del DEAFest: il content creator 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 “Borzac” 𝐁𝐨𝐫𝐳𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 – Admin di @igersitalia e Community Manager di @igers.reggiocalabria; 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐜𝐨 – Presidente dell’Associazione Borgo Croce, balzata rapidamente agli onori delle cronache nazionali grazie al suo personale impegno progettuale ed artistico, supportato dai social; il cantante, autore e compositore 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐒𝐨𝐟𝐢𝐚 – leader dei Quartaumentata, realtà discografica dedicata alla musica popolare calabrese, impegnata ormai da tanti anni sui palcoscenici di tutto il Sud Italia.

Al dibattito parteciperanno anche i Sindaci dei 4 Comuni della Vallata del Gallico che, sinergicamente, hanno ridato vita al DEAFest, Stefano Calabrò, Franco Malara, Domenico Romeo e Michele Spadaro, e l’on. Francesco Cannizzaro, parlamentare che tanto si è speso e si sta spendendo per far sopravvivere queste realtà e rilanciarle in chiave turistica. A moderare quest’incontro tra correnti di pensiero e modus operandi differenti sarà il giornalista Federico Lamberti Castronuovo.

Subito dopo il workshop, una degustazione di prodotti tipici offerta dal Comune ospitante, per deliziare i palati della platea. A seguire, dalle ore 21.30, il secondo appuntamento del giorno, l’attesissimo concerto dei Quartaumentata, in via Roma (zona Municipio), sempre di Sant’Alessio in Aspromonte.

Cambio di location, invece, per il terzo appuntamento col DEAFest in circa 24 ore: domani, mercoledì 9 agosto, a Mannoli (Santo Stefano in Aspromonte), dalle 21:30 la storica piazza intitolata a Zanotti Bianco ospiterà il concerto di Eugenio Bennato, famoso cantautore e musicista italiano, tra i più noti, insieme al fratello, della scuola napoletana.

Per entrambi i concerti, non mancheranno le caratteristiche danze tipiche a cura de “I Tarantulati di Calabria”, corpo di ballo noto ormai ben oltre i confini della nostra regione.