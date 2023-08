Reggio, si ritrovano a 40 anni dalla maturità: l’emozione della 5ª D del Liceo “Da Vinci”

StrettoWeb

Si ritrovano 40 anni dopo la maturità (1983-2023). Al Piro Piro, noto locale della movida cittadina, si è svolto un incontro pieno di ricordi per gli ex alunni della storica 5ªD del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. Presenti, in rigoroso ordine alfabetico, Mimmo Arena, Caterina Calogero, Augusto e Francesco Carbone, Luisa Dingianna, Maria Bruna Rossetti, Manuela Sconti e Giovanni Sorrenti. I diversi assenti “giustificati”, presenti nel cuore e nei ricordi del gruppo, hanno sostenuto l’iniziativa attraverso l’immancabile “chat della classe”.

Non è mancato un pensiero affettuoso e riconoscente per i tanti professori che, con passione e dedizione, hanno supportato il percorso di crescita. Il tempo passa, l’amicizia e la gratitudine restano.