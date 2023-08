La reggina Carlotta Caputo è Miss Italia Calabria: sarà tra le finaliste di Miss Italia

StrettoWeb

La reggina Carlotta Caputo è Miss Italia Calabria. La giovane, che al concorso si era presentata illustrando le bellezze della sua città, sarà tra le finalista di Miss Italia. “Formulo i miei migliori auguri a Carlotta Caputo, la giovane reggina appena incoronata Miss Italia Calabria nell’attesissima finale di Oriolo”, le parole del Sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, commentando l’esito del celebre concorso di bellezza che ha visto trionfare la studentessa del liceo scientifico “Da Vinci”.

“Complimenti alla nostra concittadina – ha aggiunto – per l’eccellente risultato e per una vittoria che ci riempie di gioia. Nelle prossime settimane – ha concluso – proveremo ad organizzare un incontro a Palazzo Alvaro per celebrare e continuare a sostenere la nostra reginetta di bellezza”.