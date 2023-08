Regeni: Verducci (Pd), ‘depositata mozione che impegna governo ad agire nei confronti Egitto’

StrettoWeb

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Le circostanze della sua morte per omicidio, il rapimento e le torture cui è stato sottoposto per giorni sono una ferita aperta per le coscienze politiche e civili di tutti gli italiani. Non smetteremo di chiedere verità e giustizia. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani. Giulio Regeni è tutti noi, rappresenta una generazione di giovani italiani. Non è possibile dimenticare né fare finta di nulla. Non può essere mai dimenticata la frase pronunciata dalla madre di Giulio: ‘Ho visto nel volto di mio figlio tutto il male del mondo’. Ci uniamo alle parole del presidente Mattarella, quando nel 2021, nel quinto anniversario dell’omicidio di Regeni, disse: ‘Chiediamo che vengano ricostruite le responsabilità per affermare così quel principio di giustizia che costituisce principio fondamentale di ogni convivenza umana e diritto inalienabile di ogni persona. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane'”. Inizia così, in una nota, Francesco Verducci, senatore del Partito democratico e primo firmatario della mozione per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, insieme al capogruppo Francesco Boccia e a tutti i senatori dem, il capogruppo del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli, il capogruppo Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, la capogruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, e il senatore Ivan Scalfarotto del gruppo Italia viva-Azione.

“I tentativi di depistaggio – continua l’esponente dem – in questi anni sono stati numerosi, e sono un’ulteriore volgare offesa alla vita di Giulio Regeni. La nostra mozione ha un valore ancora maggiore all’indomani della grazia concessa a Zaki, dopo oltre due anni di ingiusta detenzione nel carcere punitivo di Tora”. “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito della liberazione, ha affermato pubblicamente che ‘la questione di Giulio Regeni non è archiviata e continueremo a occuparcene’. Per questo chiediamo con forza al governo di adoperarsi in sede bilaterale, nonché in tutte le sedi internazionali, affinché il governo egiziano collabori finalmente con le autorità giudiziarie italiane, consentendo così di poter svolgere il procedimento penale che vede imputati quattro ufficiali egiziani e giungere finalmente ad una verità processuale che renda giustizia a Giulio Regeni, alla sua famiglia e a un intero Paese”, conclude Verducci.