Reddito di Cittadinanza, è psicosi: ex percettore schiaffeggia il sindaco di Carolei per il mancato sussidio

L’abolizione del Reddito di Cittadinanza sta creando situazioni di disagio che compromettono anche la sicurezza cittadina. Un ex percettore ha infatti aggredito il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, imputandogli la colpa della perdita del sussidio. In particolare, lo ha incontrato per strada, lo ha avvicinato e gli ha tirato uno schiaffo e sferrato un calcio. L’aggressione si è poi trasformata in una vera e propria colluttazione quando un sostenitore del Primo Cittadino si è intromesso affrontando l’uomo. Per tale ragione, l’aggressore è stato denunciato ai Carabinieri a piede libero, deferito anche per precedenti penali come il possesso di marijuana.