“Una Ragazza per il Cinema”: a Diamante la finale regionale, ospite in giuria il sindaco Cateno De Luca

Il 26 agosto a Diamante si terrà la finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema”. L’evento è in programma a piazza Mancini alle ore 22.00. A presentare la manifestazione Manila Nazzaro, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1999. La lista degli ospiti si arricchisce con la presenza del sindaco di Taormina, Cateno De Luca che sarà il presidente della giuria. Una partecipazione importante quella di De Luca in prospettiva della finale nazionale che si terrà nella sua città il 10 Settembre nel meraviglioso scenario del Teatro Antico, ma soprattutto in vista del gemellaggio, già annunciato, tra le comunità di Diamante e Taormina.

La giuria sarà così formata: Cateno De Luca, sindaco di Taormina e presidente di Giuria; Ernesto Magorno sindaco del Comune di Diamante; Giuseppe Pascale, Vicesindaco del Comune di Diamante; Francesca Amoroso, assessore Spettacolo e Turismo del Comune di Diamante; Enzo Monaco, giornalista e Presidente dell’Accademia del Peperoncino; Gianfranco Bartalotta, Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo all’ Università di Roma Tre, Stefano Oradei ballerino e

professore di Danza di Ballando con le Stelle; Maria Marino, insegnante di danza e coreografa.