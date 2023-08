Quanto costa la benzina? I prezzi medi Regione per Regione: in Calabria e Sicilia…

StrettoWeb

Da oggi, 1 agosto 2023, è obbligatorio esporre i prezzi medi del carburante fuori dalle stazioni di servizio come da art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 marzo 2023. Ogni giorno sarà poi il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) a pubblicare i prezzi sul proprio sito, come fatto quest’oggi. Di seguito, infatti, la mappa dei costi Regione per Regione del self. Oggi Calabria tra le più alte, con 1,939 per la benzina e con 1,800 per il diesel. Poco più bassi i prezzi in Sicilia, con 1,923 per la benzina e 1,774 per il diesel.

I prezzi medi di benzina e diesel Regione per Regione

ABRUZZO

Benzina 1,909

Diesel 1,772

Benzina 1,909 Diesel 1,772 BASILICATA

Benzina 1,935

Diesel 1,786

Benzina 1,935 Diesel 1,786 CALABRIA

Benzina 1,939

Diesel 1,800

Benzina 1,939 Diesel 1,800 CAMPANIA

Benzina 1,912

Diesel 1,758

Benzina 1,912 Diesel 1,758 EMILIA ROMAGNA

Benzina 1,911

Diesel 1,768

Benzina 1,911 Diesel 1,768 FRIULI VENEZIA GIULIA

Benzina 1,922

Diesel 1,780

Benzina 1,922 Diesel 1,780 LAZIO

Benzina 1,902

Diesel 1,757

Benzina 1,902 Diesel 1,757 LIGURIA

Benzina 1,938

Diesel 1,804

Benzina 1,938 Diesel 1,804 LOMBARDIA

Benzina 1,911

Diesel 1,774

Benzina 1,911 Diesel 1,774 MARCHE

Benzina 1,892

Diesel 1,751

Benzina 1,892 Diesel 1,751 MOLISE

Benzina 1,914

Diesel 1,769

Benzina 1,914 Diesel 1,769 PIEMONTE

Benzina 1,911

Diesel 1,773

Benzina 1,911 Diesel 1,773 PUGLIA

Benzina 1,943

Diesel 1,771

Benzina 1,943 Diesel 1,771 SARDEGNA

Benzina 1,938

Diesel 1,796

Benzina 1,938 Diesel 1,796 SICILIA

Benzina 1,923

Diesel 1,774

Benzina 1,923 Diesel 1,774 TOSCANA

Benzina 1,910

Diesel 1,772

Benzina 1,910 Diesel 1,772 UMBRIA

Benzina 1,908

Diesel 1,759

Benzina 1,908 Diesel 1,759 VALLE D’AOSTA

Benzina 1,928

Diesel 1,790

Benzina 1,928 Diesel 1,790 VENETO

Benzina 1,898

Diesel 1,753

Benzina 1,898 Diesel 1,753 PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

Benzina 1,945

Diesel 1,804

Benzina 1,945 Diesel 1,804 PROV. AUTONOMA DI TRENTO

Benzina 1,922

Diesel 1,783