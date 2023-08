Pugni, calci e un’auto danneggiata: continuano gli episodi di violenza in Calabria

StrettoWeb

La comunità di Corigliano-Rossano, sempre più spesso, si trova a fare i conti con episodi di violenza e di atti vandalici che stanno destando grande preoccupazione. Gli ultimi due accadimenti risalgono a ieri nella zona di Rossano: un gruppo di individui, probabilmente di origine straniera, ha danneggiato notevolmente una vettura parcheggiata in Piazza Rinascimento dandosi poi alla fuga. Ma il fatto ben più grave è accaduto su via Nazionale, nel cuore pulsante del centro cittadino: anche qui un gruppo di individui ha aggredito brutalmente un uomo del posto. Calci e pugni tanto da lasciarlo a terra sotto shock. Il Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano è ora al lavori per identificare i responsabili e capire se i due episodi sono stati perpetrati dalla stessa banda.