Proseguono gli eventi della Pro Loco Reggio Sud APS

Le attività culturali che rientrano nel cartellone Eventi Estivi 2023 organizzati dalla Pro Loco Reggio Sud APS, iniziati nel mese di luglio, proseguiranno per tutto il mese di agosto e settembre, con varie attività, che abbracciano tutti gli ambiti della promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, aggregativa. Mercoledì 09 Agosto alle ore 19:30 presso il Lido Matì sul Lungomare di Punta Pellaro a Reggio Calabria, sarà la volta di un evento culturale, artistico, paesaggistico, che punta a valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Evento, che si rinnova già da ben 4 edizioni fra le attività calendarizzate negli anni dalla Pro Loco, denominato “Pellaro ed il Mare…racconti al Tramonto”. Nella splendida cornice della spiaggia di Punta Pellaro, con difronte il mare e la vista della Sicilia, saremo ospitati dal lido Matì che ha messo a disposizione la propria splendida attività balneare, per l’evento che vedrà la presentazione del libro della dott.ssa Caterina Azzarà, cittadina Pellarese che, invogliata quasi dal lockdown, da questa insolita pausa dalla routine quotidiana, usando questo tempo sospeso per riappropriarsi di se e rivelarsi agli altri ha ripreso dal cassetto dei ricordi, la sua stilografica verde ed ha iniziato a scrivere il suo primo libro: “Diario di un tempo Sospeso” edito da Albatros. “ Il mondo si ferma, in un tragico momento storico a causa della pandemia, gli esseri umani si chiudono in casa, increduli per quello che sta succedendo, isolamento e solitudine sono le parole d’ordine per mesi. Tutto quello che sembra esistere è l’attesa. E in attesa e solitudine una donna guarda il suo mondo, il suo passato, la sua intera vita”.

Una serata al tramonto che si prevede interessante, avvolgente, saranno presenti durante la presentazione del libro: la giornalista Katia Germanò che dialogherà con l’autrice, ad Eleonora Lombardo, talentuosa artista reggina, toccherà il compito di accompagnarci attraverso le sue letture in un clima di rilassatezza, per assaporare ancora di più il profumo del mare, la bellezza del tramonto in uno scenario unico di cui gode la nostra località pellarese. Il pubblico sarà accompagnato in questo viaggio artistico, culturale, dagli intermezzi musicali a cura di Bruno Mascianà, cantante appassionato di musica rok e un socio sostenitore del Cartoline Club. All’interno degli spazi del lido sarà allestita una mostra espositiva di artisti reggini. “Dunque non vi resta che venire puntuali alle ore 19:30 per godere della vista del bel tramonto che solo la nostra latitudine può mostrarvi, paesaggio mozzafiato…quale è ”il mare di Punta Pellaro”…ed i suoi racconti”, afferma Concetta Romeo, presidente Pro Loco Reggio Sud APS.