Pro Loco Reggio Sud Aps, proseguono gli eventi dell’estate 2023: il programma

Il Venerdì 1 si riparte con il mese di Settembre con la prosecuzione delle attività inserite nel calendario eventi estate 2023 messo in campo dalla Pro Loco Reggio Sud APS, volto a promuovere la cultura, tutte le forme di arte, l’aggregazione, la socialità e la tutela e bonifica di territorio, certi che l’esempio è la base su cui si fonda la comunità. Eccole nella nota di seguito.

“Giorno 1 Settembre ore 20:30 Arte, cultura e socialità, progetto Book Crossing “prendi un libro porto un libro, che prevede la donazione alla comunità di una bacheca, che rimarrà nella piazza per favorire la lettura e la circolazione dei libri, strumento di cultura. Dalle ore 20:30 presentazione dei due libri: “Conchiglie – Tra la Calabria e Nisida: ricordi di una ragazza anni Cinquanta” e “Rammendi di vite qualsiasi” editi da Guida Editori scritti dalla nostra socia nonché concittadina di San Leo la prof Maria Franco. Dialogherà con la scrittrice la prof Caterina Malara, anch’essa scrittrice del libro “Natalino” presentato lo scorso anno 2022 nel ciclo eventi culturali. Ospiti dell’evento, artisti locali che esporranno le loro opere d’arte. Lettura di poesie dialettali, sempre a cura di poeti locali”.

“Sabato 2 settembre l’appuntamento è alle ore 9:00 a Punta Pellaro accanto all’argine sx del Torrente Fiumarella, accanto la stele del Cristo. Giornata ecologica e di sensibilizzazione ambientale che si svolgerà in collaborazione con Plasticfree e prevede la bonifica del rettilineo della spiaggia di Punta Pellaro, dopo la stagione balneare che ha lasciato purtroppo sul litorale tanti rifiuti. Pulizia che era stata effettuata ad inizio estate sempre da noi volontari per accogliere in luoghi decorosi i bagnanti. Adesso ci occuperemo di togliere nuovamente i rifiuti abbandonati. Siamo volontari che abbiamo a cuore la tutela del territorio, la salute dell’ambiente e della cittadinanza”.

“Domenica 3 Settembre Incontro Culturale “ Alle origini della Magna Grecia “ tra le comunità di Adrano (CT) e quelle reggine-aspromontane. Patrocinato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura di Catania, dal Comune di Adrano, dai rispettivi comitati regionali Unpli Catania e Calabria e dalle rispettive Pro Loco in gemellaggio, dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed inserito nel loro calendario eventi estivi 2023″.

“A fronte del gemellaggio fra la Pro Loco Reggio Sud e la Pro Loco di Adrano (CT) istaurato per la promozione dei territori e delle realtà ed eccellenze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche locali alle ore 9:00 accoglieremo ed ospiteremo a Reggio Calabria i soci della Pro Loco di Adrano ed i suoi rappresentanti istituzionali siciliani presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Seguirà la visita guidata presso la Sala dei Bronzi di Riace e le altre sale del museo. Alle 11.30 partenza per la località di Gambarie, dove ci attenderà il sindaco del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte che ci ospita ed aprirà il convegno presso l’hotel Miramonti”.

“Durante il convegno scambio e promozione di prodotti tipici locali che raccontano i territori d’appartenenza. La Pro Loco Reggio Sud ha predisposto, grazie alla sponsorizzazione dell’Azienda Friberga Capo d’Armi di Salvatore Friscia ed alla sua disponibilità, la degustazione della bevanda “Bergamottata’ prodotta con l’agrume principe del territorio di Reggio Calabria, quale simbolo identitario del il nostro territorio ed omaggerà gli interventi. Pranzo successivo a base di prodotti tipici locali presso il ristorante Miramonti. Concluderemo la giornata di gemellaggio e promozione sociale con una passeggiata fra le secolari pinete di Gambarie, certi come sempre che la promozione parte dalle nostre realtà associativa quali sono le Pro Loco Unpli sparse in tutta Italia, volano di sviluppo turistico che fa muovere un grande indotto economico”.

A corredo dell’articolo le locandine coi vari programmi.