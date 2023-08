Pro Loco Reggio Sud APS, proseguono le attività estive: domenica la serata “Arte, cultura, socialità”

StrettoWeb

Prosegue l’estate con le attività messe in campo con il programma della ProLoco Reggio Sud APS. Domenica sera è stata la volta, nella piazza antistante la chiesa SS Cosma e Damiano in Bocale, della serata “Arte, Cultura e Socialità”. Finalità della Pro loco è quella di restituire alle Agorà il ruolo che è ad esse congeniale: relazioni, scambio, incontro. Proprio in questa location in serata si è respirata un’aria nuova, in cui la coralità e le vibrazioni intime della Poesia si sono intersecate con le emozioni suscitate dai dipinti, dalle opere figlie di artigianato e sopraffina arte manifatturiera di eccellenze locali.

Ritrovarsi in piazza per valorizzare la bellezza capace di effettuare un’autentica operazione di riscatto del territorio che ha bisogno di credere nelle sue potenzialità e nella forza delle idee. Una kermesse a cui hanno partecipato gli artisti locali: hanno esposto i loro quadri Tania Azzarà di Bocale, Nicola Oriente di Pellaro e Liana Ferrari con articoli realizzati in porcellana di limone, tutti espressione di impegno e amore tradotte in Arte. Ad allietare la serata la nostra concittadina Carmen Latella, cantante accompagnata dalla chitarra elettrica di Salvatore Familiari e da Bruno Mascianà che ringraziamo per la disponibilità a fornirci l’amplificazione.

All’interno dell’evento, la presentazione del libro “I Silenzi di Medea” di Marina Neri con i dipinti di Carmen Schembri Volpe. La lettura dei versi ispirati da una donna che si è salvata da una violenza domestica, e dedicata ad ogni donna in Ri-nascita, ha riscosso il plauso degli astanti che in ogni poesia hanno potuto trovare spunti e motivo di riflessioni senza genere di appartenenza. La mostra dei dipinti di Carmen Schembri Volpe ha costituito l’habitat naturale delle poesie avvolgendo il tutto in un’atmosfera magica fatta di colori e significati.

La relazione della rapprentante della casa editrice, Circolo Culturale Apodiafazzi, Dott.ssa Renata Raineri, ha fatto penetrare i presenti nei pensieri del libro conducendo per mano ognuno dentro l’ispirazione e dentro le motivazioni che hanno portato l’autrice a realizzarlo. La seconda parte della serata ha visto protagonista indiscusso il vernacolo con le poesie di Nicola Oriente e Francesca Tavani, che hanno fatto ancora una volta percepire quanto il dialetto sia lingua di madre.

Il progetto Book Crossing Lascia un Libro prendi un Libro, prosegue il suo cammino divulgativo con la collocazione anche nella piazza della Chiesa di Bocale, di una biblioteca realizzata con materiali da riciclo. Donati alcuni libri dalle autrici, Marina Neri e Carmen Schembri Volpe e dal presidente del Circolo Cultura Apodiafazzi, prof Carmelo Giuseppe Nucera, per plaudire alla iniziativa consapevoli che la Cultura è il solo volano di Riscatto per la nostra terra. Soddisfatta la Presidente della Pro Loco Reggio Sud, Concetta Romeo che a conclusione della magnifica serata riceve il plauso degli astanti per l’impegno profuso, la dedizione e l’abnegazione che la sua Pro Loco investe sul territorio. La stessa ha dichiarato.

Un lungo applauso a sottolineare la voglia di Cultura che attraversa le nostre piazze unito a quello dedicato col cuore ieri sera al Cantastorie Otello Profazio e al Professore e Storico Agazio Trombetta (un suo libro è all’interno del Book Crossing donatoci dalla casa editrice Apodiafazzi) che hanno ceduto il testimone lasciandoci orfani della loro grandezza. Si ringraziano i nostri soci che hanno ripulito anche la piazza prima dell’evento riportando il decoro. Si ringrazia il nostro sacerdote Don Giuseppe Cosa per la sempre disponibilità della Sala Parrocchiale e tutto il supporto della logistica e sedie in piazza. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo per la buona riuscita dell’evento.

Ci teniamo a sottolineare che tutti gli eventi in programma per questa tenuta si poggiano solo sul volontariato e scambio reciproco, lavoro di sinergia fra associazioni del territorio quali: Associaz Culturale Jamu San Filippo di Pellaro, Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere, ACE, Associaz Culturale Borgo Nocille, MelanyArt, Associaz Amici dell’Anziano di Pellaro, Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”. Si ringraziano per il contributo anche le attività commerciali, imprenditori, che ci sostengono nei vari eventi, in quanto assenti i contributi pubblici comunali.

