Premio Caposuvero 2023 a Gizzeria, i NOMI dei 21 premiati: da Repice alla memoria di Jole Santelli

StrettoWeb

Si è tenuta oggi, presso l’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, la presentazione ufficiale della X Edizione del “Premio Caposuvero”, il prestigioso riconoscimento ideato e promosso dalla Proloco di Gizzeria, che gode del patrocinio dell’Unpli provinciale e regionale, del Comune di Gizzeria e del Consiglio Regionale della Calabria.

L’attesa X Edizione è pronta a celebrare le personalità calabresi che hanno reso onore alla Calabria attraverso il contrasto alla criminalità organizzata e attraverso la sua promozione e valorizzazione, puntando su un racconto positivo e attraente di una terra ricca di storia, cultura e tradizioni e omaggiando, appunto, coloro che si sono distinti in vari settori, dalla cultura al sociale, dal giornalismo allo spettacolo, dallo sport alla medicina e imprenditoria. Ma, soprattutto, nella legalità: l’evento si focalizza, infatti, proprio sull’importante impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione della legalità in Calabria.

In programma il 17 agosto 2023 presso l’incantevole Agriturismo Torre dei Cavalieri a Gizzeria, ormai da dieci anni il Premio attira, a ogni edizione, personalità di rilievo, autorità e appassionati, desiderosi di rendere appunto omaggio ai talenti locali e a coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono alla crescita della nostra regione.

Durante la conferenza stampa di oggi sono stati annunciati in anteprima i premiati della sezione legalità: il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Lombardo, e l’ex capo della squadra mobile di Reggio Calabria e di Roma, Renato Cortese, che saranno premiati per il loro coraggioso e instancabile impegno nella lotta contro il crimine e nella promozione della giustizia.

Altri riconoscimenti saranno conferiti al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dott. Salvatore Curcio, e al Col. Nicola Cucci, Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri, e il Gen. Pietro Salsano, Comandante legione Carabinieri Calabria, che riceveranno, entrambi, una menzione speciale.

“La X Edizione del Premio Caposuvero si prospetta come un evento di rilievo e indimenticabile, grazie all’eccellenza degli ospiti presenti e all’impatto sul territorio, che dura nei giorni e nei mesi a seguire. Nel corso degli anni il premio è diventato un faro di speranza, con la Torre di Gizzeria come simbolo di fiducia e punto di partenza per una Calabria che si affaccia al futuro con orgoglio e determinazione, celebrando il talento e l’impegno delle personalità calabresi. Rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare il coraggio e l’etica di coloro che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della regione, promuovendo valori di legalità e inclusione”, ha affermato la giornalista Fabrizia Arcuri, conduttrice della serata ed event manager del Premio, con Manuela Iatì e Fa.Ma. Communication & Lobbying.

La Presidente della Proloco di Gizzeria, Giuseppina Fragale, ha espresso la sua emozione e orgoglio per l’organizzazione della X Edizione: “Questa edizione rappresenta una straordinaria vetrina per esaltare il valore e l’impegno delle personalità calabresi. Questi premiati sono esempi concreti di come la passione, l’intelligenza e l’etica possano contribuire a rendere migliore la nostra terra. La Calabria ha talenti straordinari e storie di coraggio da raccontare, e il “Premio Caposuvero” è la giusta occasione per farlo. Anche questa edizione, come ogni anno, si preannuncia ricca di emozioni e significato”.

L’evento proietta, d’altronde, lo sguardo verso un futuro luminoso, ispirato alla legalità, alla valorizzazione delle radici e delle tradizioni e alla fiducia nella crescita e nello sviluppo della nostra amata regione. “Per il Comune di Gizzeria – ha affermato l’Assessore comunale Lilla Corica – il Premio Caposuvero rappresenta un momento importantissimo perché dà lustro al territorio, al Comune di Gizzeria, non solo a livello locale, dal momento che ormai è uno degli eventi attesi nel comprensorio lametino, ma anche a livello regionale e nazionale. Gizzeria ormai viene conosciuta a livello nazionale anche per il Premio Caposuvero”.

“Il nostro patrocinio – ha detto ancora l’Assessore – ormai da qualche anno viene dato, dunque, con grande soddisfazione, con i complimenti di tutta l’Amministrazione, del sindaco Francesco Argento, alla Proloco nella figura del suo Presidente Giuseppina Fragale, perché in tutti questi anni, appunto, ha saputo dare a Gizzeria non solo eventi di intrattenimento, portando avanti quelle che sono le tradizioni, la storia del Comune di Gizzeria, ma con il Premio ha dato lustro anche a livello culturale, perché le personalità premiate sono di un certo spessore. Ogni anno siamo sbalorditi dalle personalità presenti, quindi credo che la X edizione, il decimo compleanno, sarà un evento da non perdere sicuramente”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Unpli regionale (l’Unione delle proloco), Filippo Capellupo: “Il Premio fa onore al mondo delle proloco, ma soprattutto alla Calabria “sommersa”: I nomi dei premiati sono importanti, rispecchiano l’immagine di una Calabria positiva e di cui si parla forse troppo poco, dunque questi premi servono anche a mandare il messaggio di una comunicazione più “pulita”, perché la Calabria non è solo cronaca ma anche e soprattutto eccellenza, quindi bisogna dare spazio a queste manifestazioni ed è importante che ci siano realtà come questa che inorgogliscono l’intera Regione e, con un evento che ormai ha travalicato i confini regionali, anche la stessa Unpli”.

Partner del Premio, Garbage Group (An), Camomilla Italia (Maida), Aqa Pool Piscine Lamezia Terme, Raffaele Spa Lamezia Terme, Fiorilab Laboratorio artigianale Gimigliano (Cz), Grillo Telematico (Cs).

L’elenco completo delle 21 eccellenze a cui verrà conferito il riconoscimento nella serata del 17 agosto

PREMIO LEGALITÀ:

Giuseppe Lombardo, Procuratore aggiunto di Reggio Calabria

Renato Cortese, prefetto, capo dell’Ufficio Ispettivo del Viminale

Salvatore Curcio, Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme

MENZIONE SPECIALE:

Col. Nicola Cucci, Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri

Gen. Pietro Salsano, comandante legione Carabinieri Calabria

PREMIO SOCIALE:

Elena Sodano, Casa Paese Cicala

PREMIO IMPRENDITORIA:

Antonio De Caprio, Imprenditore, titolare del birrificio: “Birra Cala”

PREMIO MEDICINA

Dott. Marco Perrone, Cardiologo

PREMIO SCIENZA

Nicola Leone, Rettore dell’Università della Calabria

PREMIO COMUNICAZIONE

Rai Calabria, a presiedere Pasqualino Pandullo, Caporedattore Tgr Rai Calabria

PREMIO GIORNALISMO

Francesco Repice, Giornalista

MENZIONE SPECIALE:

Emanuela Gemelli, giornalista Rai Calabria

PREMIO CULTURA

Lenin Montesanto, Amministratore unico Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying

PREMIO ENTE

ARPACAL, a presiedere il Commissario Straordinario, il Gen. Emilio Errigo

MENZIONE SPECIALE:

ing. Salvatore Siviglia, dirigente dipartimento Ambiente Regione Calabria

PREMIO SPORT

Alessandra Lucchino, Campionessa mondiale di scherma

Catanzaro Calcio

PREMIO SPETTACOLO

Reggio Calabria FilmFest, presiede Michele Geria

La Guarimba International Film Festival, presiede Giulio Vita

PREMIO CALABRESI ALL’ESTERO

Casa Calabria International, presiede la presidente Innocenza Giannuzzi

PREMIO ALLA MEMORIA

Prof. Nuccio Ordine

Jole Santelli