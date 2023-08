“Praia a Mare città degli eventi”: il bilancio del Sindaco dopo l’entusiasmante estate 2023

StrettoWeb

“Una promessa elettorale prima, un progetto amministrativo ora: puntiamo ad attirare a Praia a Mare flussi turistici legati ai grandi eventi. L’estate 2023 in questo senso era il primo vero banco di prova. Pensiamo di averlo affrontato positivamente fin qui, soprattutto grazie al ritorno dei grandi concerti allo stadio Mario Tedesco”. Lo afferma oggi, sabato 19 agosto 2023, Antonino De Lorenzo, sindaco del Comune di Praia a Mare, parlando a nome della squadra di governo cittadino di un aspetto primario nell’ambito dell’offerta turistica.

La programmazione della rassegna Summer Music è ancora nel vivo, ma per l’amministrazione comunale è già tempo di bilanci lusinghieri: lo scorso 17 agosto, circa 6 mila spettatori si sono radunati all’interno del campo sportivo praiese per il concerto del rapper campano Geolier. Ottimi i risultati anche per l’esibizione del comico Paolantoni introdotto da una selezione di personaggi di Made in Sud. “L’evento con Geolier – spiega il primo cittadino –, alla mente di molti ha riportato ricordi risalenti a decine di anni fa, come il live di Vasco Rossi dell’agosto 1985. Non si tratta di un parallelismo musicale, ma emozionale. Mi riferisco all’atmosfera che si è respirata dentro e fuori dallo stadio”.

“C’è stata un’organizzazione perfetta e pressoché inesistenti problemi di ordine pubblico. Il deflusso è stato regolare e il piano di viabilità ideato dal comandante del Corpo di Polizia locale Antonio Izzo è stato impeccabile, grazie anche all’impegno di tutti gli agenti e all’imponente dispiegamento di forze dell’ordine per il quale ringrazio il prefetto Ciaramella e il questore Spina, oltre che i comandanti della compagnia dei carabinieri di Scalea, Andrea D’Angelo, e della tenenza della guardia di finanza di Scalea, Alfonso Varchetta. Ovviamente penso anche al ritorno di immagine e alle ricadute economiche per la nostra città. Per ogni spettacolo a pagamento ci sono decine di persone che lavorano, mentre molte altre beneficiano dei flussi turistici generati”.

Con la destinazione a luogo ideale per ospitare grandi eventi e pubblici numerosi, la rivalutazione del Mario Tedesco viene considerata un elemento fondamentale. “Si presta praticamente a ogni tipo di evento e può essere ulteriormente valorizzato – afferma De Lorenzo – Grazie alle migliorie da noi apportate e all’agibilità rilasciata dalla commissione provinciale di vigilanza il ‘Tedesco’ risulta uno dei luoghi più capienti della regione Calabria. Faremo altri interventi per aumentarne ulteriormente la capienza. ‘Praia città dei grandi eventi’ sognavamo preparando la campagna elettorale – aggiunge – Oggi, siamo certi di essere su quella strada tanto che, a breve, pubblicheremo il nostro programma di eventi dal primo settembre a gennaio 2024”.

Se si considera che l’amministrazione De Lorenzo è entrata in servizio a giugno 2022, quella ancora in corso può essere considerata la prima vera estate amministrata con una programmazione propria. Su questo aspetto il primo cittadino si dice convinto di alcune cose: “Ogni prima volta reca con sé luci e ombre: credo che siano state più intense le prime. Abbiamo portato il sole anche di notte in una città che da tempo desiderava grandi eventi. Dopo tanti anni servono occhi dotati di una certa sensibilità per scorgere la bellezza di quanto sta accadendo. Sono consapevole – ha concluso De Lorenzo –che pochi continueranno, purtroppo, a soffrire di miopia”.