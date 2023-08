Praia a Mare, ospite speciale e inaspettato: spunta… Carlitos Tevez, vacanze calabresi per l’ex Juve

StrettoWeb

Mettiamola così. Sei a Praia a Mare, ti stai godendo il mare in una delle località estive più belle in Calabria, torni a casa in auto e, per strada, incroci… Carlitos Tevez. Ma può essere? Può essere, è successo. Ma Tevez Tevez? Quel Tevez? Proprio così! L’ex Juve, Boca, City e United si trova in Calabria, nella nota località cosentina.

Il fortissimo ex attaccante ha fatto visita alla squadra locale, l’A.S.D. Praia Tortora, che milita nel campionato di Eccellenza. “Super Ospite del nostro Vicepresidente Giorgio De Rosa e del Direttore Generale Alessandro Ranieri, Carlos Tévez , ex giocatore della Juventus, Boca Juniors della Nazionale di calcio Argentina. Grazie Carlos per la fantastica sorpresa, per la tua simpatia e disponibilità. A presto”, scrive il club sui social.