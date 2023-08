Ponte di Ferragosto: il Museo di Reggio sarà aperto tutti i giorni con i Bronzi in mostra

StrettoWeb

Dal 8 al 20 agosto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria resterà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.30). Il costo del biglietto sarà quello ordinario. In questo periodo, oltre ai quattro livelli di esposizione permanente e ai bellissimi Bronzi di Riace e di Porticello, il MArRC offre quattro mostre temporanee, incluse nel biglietto d’ingresso. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha voluto che durante il ponte di Ferragosto tutti i Musei restino aperti per accogliere i tanti turisti: “sarà un’occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale anche nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte”. Giovedì 17 e sabato 19 agosto l’apertura del MArRC sarà prolungata fino alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30), con la programmazione delle “Notti d’Estate”, che come ogni anno accoglie il pubblico sulla magnifica terrazza affacciata sullo Stretto.

“Il Museo – dichiara il direttore, Carmelo Malacrino – si conferma il principale attrattore turistico di questo meraviglioso territorio. I primi sei mesi dell’anno hanno fatto registrare un forte incremento di visitatori, grazie anche alle presenza degli studenti delle scuole dopo la fine della pandemia. In questi giorni è suggestivo muoversi nelle sale espositive, dove gli accenti dialettali dei visitatori giunti dalle diverse regioni d’Italia si mescolano alle tante lingue dei turisti stranieri. L’apertura straordinaria del ponte di Ferragosto è un regalo del Ministro Sangiuliano, che abbiamo accolto con grande entusiasmo. Ringrazio ancora una volta tutto lo staff del Museo, che con cortesia e professionalità accoglie quotidianamente un numero così consistente di persone”.