Polisportiva Futura, parola al DT Saccà: il retroscena sul primo incontro con Mallamaci e il futuro

Molto più di un Direttore Tecnico, l’anima del Progetto Futura. Pilastro fondamentale. Supervisore delle attività in chiave generale, dalla prima squadra alla Scuola Calcio Futura. Abbiamo ascoltato Angelo Saccà, Istituzione del Futsal calabrese e non solo, con il cuore che batte per i colori giallo-blu.

Molto spesso non c’è bisogno neanche di parlare di conferme, quando un dato ed un amore è così scontato ed evidente. Dico bene?

“Nella vita niente è scontato, tutto è frutto di duro lavoro, dedizione e applicazione, anche se nei confronti della Futura c’è solo una parola… AMORE.”

A freddo, un commento sulla promozione vissuta nella passata stagione?

“È stata una stagione per certi versi un po’ travagliata causa le tante defezioni, principalmente gli infortuni di Scopelliti e Andrea Labate. Però grazie a un gruppo coeso e disposto al sacrificio abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione”.

Honorio, Pizetta, il ritorno di Mallimaci, l’ingaggio del giovane Iennarella. Che Futura si aspetta?

“Dei primi due non c’è niente da aggiungere perché parla il loro palmares. Per quanto riguarda Tino Mallimaci, è un giocatore di prospettiva con grandi potenzialità, sta a lui sfruttare l’opportunità che la società gli sta concedendo. Invece Iannarella deve consacrare quanto di buono ha fatto in questi anni. Sarà un mix fatto da giocatori di esperienza e giovani promesse, l’ideale per lavorare”.

Dopo la prima esperienza in casa Futura avrebbe mai pronosticato un cammino così roseo?

“Quando Nino Mallamaci mi ha chiamato, ho sposato da subito la causa della Futura, ma ad una condizione: creare un settore giovanile. Mi prospettò che il loro obiettivo era raggiungere la B, io gli risposi ‘voglio andare in A’. Ed eccoci quA”.

Un commento sulla crescita di giovani della Futura?

“Grazie a un lavoro certosino fatto di lavoro e passione si è riusciti a portare in prima squadra i vari Pannuti, Falcone e i fratelli Squillaci . La “cantera” sarà il futuro della Futura. Un ringraziamento particolare a Nacho Zamboni che ha contribuito alla crescita esponenziale dei ragazzi”.

Un messaggio per la gente del Palattinà?

“Do solo un consiglio: venite a sostenerci, ci sarà da divertirsi”.