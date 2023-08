Pnrr: Nocco (Fdi), ‘frasi Berlingerio inopportune, si dimetta’

StrettoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Il direttore del dipartimento Sviluppo economico della regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, ha pronunciato frasi inopportune e inaccettabili che dovrebbero essere seguite da immediate dimissioni e che rompono quel patto di collaborazione che deve sempre esserci tra enti locali e governo centrale. Berlingerio incita a combattere contro l?esecutivo sul tema dei fondi per lo sviluppo e la coesione, mettendo in discussione il rapporto di leale collaborazione che dovrebbe esistere tra istituzioni. Per questo chiediamo un suo passo indietro. Emiliano esca dal silenzio e chieda scusa”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d?Italia Vita Maria Nocco.