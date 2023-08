Pnrr: Melchiorre (Fdi), ‘capo dipartimento Puglia si dimetta, Emiliano batta un colpo’

StrettoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Inopportune e sgradevoli le dichiarazioni rilasciate dal direttore del dipartimento Sviluppo economico della regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio. Parole che rompono il rapporto di collaborazione tra governo centrale ed enti locali. Berlingerio, incitando a combattere contro l?esecutivo sul tema dei fondi per lo sviluppo e la coesione, crea imbarazzo e disagio. Per questo chiediamo immediate scuse e dimissioni. Emiliano se c?è, batta un colpo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze di Palazzo Madama.