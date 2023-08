Pnrr: Fdi, ‘Pd smetta di dire falsità, in Puglia progetti realizzati se Emiliano capace’

StrettoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “A lavar la testa a chi non vuole farsene una ragione, si perde acqua e sapone. Dopodiché non perderemo neanche più tempo a rispondere a chi predilige lo scontro futile e improduttivo. Quello che continua a sfuggire nelle dichiarazioni demagogiche e strumentali dei parlamentari del Pd pugliese è la reale situazione del Pnrr. Il governo, lo ribadiamo, nella sua proposta di modifica del Piano si pone l?obiettivo di mettere in sicurezza i progetti che in modo irresponsabile sono stati spostati dai precedenti governi, senza verificarne la rendicontabilità e l?ammissibilità, da fonti nazionali al Pnrr. Per evitare che tutti questi progetti facciamo la fine degli stadi di Firenze e Venezia, il governo sta ponendo rimedio per tempo. Per queste ragioni prima di preoccuparsi sulle eventuali fonti di finanziamento future individuate come l?Fsc 2020-2027, gli stessi parlamentari Pd farebbero bene a chiedere al presidente Emiliano per quali ragioni i fondi Fsc 2014-2020 hanno una percentuale di spesa imbarazzante, come i dati della Ragioneria generale dello Stato purtroppo confermano”. Lo dichiarano i parlamentari pugliesi di Fratelli d?Italia.