Pienone a Le Castella: una marea di giovani per il “Teenage Dream Party”

StrettoWeb

In quattromila ieri sera hanno assistito al Teenage a Dream Party di Le Castella, un evento straordinario che ha avuto Le Castella come unica tappa in Calabria e per questo i giovani sono arrivati da ogni parte della regione e anche dalle regioni limitrofe. Una marea di giovani che dopo Sfera e Rocco Hunt hanno riportato a Le Castella armonia nelle strade

della frazione, proprio come si viveva un tempo e che in parte si è vista anche con Gianni Morandi.

L’evento di ieri ha avuto come protagonisti principale Brenda Asnicar e Andre Bertè, la prima è un pop star argentina famosa per aver interpretato alcune serie di successo Disney; Bertè è un bergamasco di origini crotonese molto amato tra il pubblico che lo ha conosciuto alla trasmissione The Voice. La serata ha avuto inizio alle 22.00 ed è

terminato alle 2.00, quattro ore di puro divertimento che hanno coinvolto tutti. Il Ti Porto Le Castella, organizzato dall’agenzia GF Entertainment Srl, è stato un grande successo e terminerà questa sera con lo spettacolo comico di Maurizio Casagrande.