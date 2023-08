Piccoli borghi che rinascono: Fausto Leali fa il pienone a Santa Cristina d’Aspromonte

StrettoWeb

Fausto Leali, famoso artista della canzone italiana, si è esibito il 14 agosto in una piazza colma di gente proveniente da tutte le parti. Una giornata in festa per il piccolo borgo Aspromontano che conta quasi 500 anime e che con tutto il contributo del popolo e l’impegno del Comitato Giovani Cristinesi ha riportato e ha fatto rivivere momenti di gioia e spensieratezza che a Santa Cristina mancavano da tempo. Impegno, costanza e rinunce da parte dei ragazzi che da un anno lavorano per il bene del paese, per fare in modo che Santa Cristina ritorna alle vecchie origini, e alla fine si sono presi la propria soddisfazione quando Fausto Leali è riuscito a coinvolgere più di mille persone.

Una giornata conclusa nel miglior dei modi grazie anche allo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Il presidente Giuseppe Garibaldi comunica che l’agosto del Comitato Giovani Cristinesi si concluderà dopo tante serate impegnative, domani 17 agosto con il concerto di Cosimo Papandrea e poi si riprenderà con la sagra della castagna ad ottobre.

Un ringraziamento va a tutti i ragazzi del gruppo per quello che fanno: Stefano Strangio, Stefano Caminiti, Antonio Madaffari, Simone Mezzatesta, Nicola Garibaldi, Cristiano Mezzatesta, Francesco Epifanio ,Stefano Laface, Lorenzo Velonà, Domenico Calabria e Domenico Mezzatesta che meritano elogi e congratulazioni.