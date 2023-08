Il “piccante” caso di Fred De Palma a Spilinga: l’Amministrazione Comunale fa chiarezza

StrettoWeb

Il caso “Fred De Palma” continua a far discutere. Dopo aver raccontato quanto accaduto nella serata dell’11 agosto, quando l’artista si è presentato con un ritardo di circa tre ore e mezza sul palco alla Sagra della ‘Nduja, sono arrivate le reazioni di pubblico e minoranza. L’Amministrazione Comunale di Spilinga, guidata dal sindaco Marasco, spiega, in una lunga nota, i motivi del ritardo e replica alla minoranza rispondendo ai tanti interrogativi posti in questi giorni.

Si legge quindi nella nota: “una minoranza che pensa di far politica di basso livello, vendendosi l’orgoglio spilingese. Invece, intanto, di fare i complimenti al comitato organizzatore della “Sagra della ‘Nduja”, persone della società civile che si spendono tra sacrifici e impegni personali a lavorare volontariamente per il paese, li snobbano con la sempliciotta frase che spesso usa chi non considera l’altrui impegno, ovvero il detto “a nduja camina sula”, quasi a denigrare l’impegno profuso, richiamando continui flussi di pubblico. D’altronde, uno come il capogruppo Silvano Contartese, cosa può sapere dell’impegno, dei sacrifici e delle responsabilità che si assume chi spontaneamente dedica il proprio tempo alla vita sociale della comunità?”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Marasco, nella sua massima unità e compattezza, inizia così la replica ai commenti del gruppo di minoranza, legati esclusivamente alla serata dell’11 agosto e mai menzionando o complimentandosi per il resto del programma andato alla grande: “Come a dire che i successi vanno da se, le problematiche le “costruisce” il Comune, quasi come se fosse stata l’amministrazione comunale a pregare l’artista De Palma di rimandare alle 2.00 di notte l’esibizione, prevista da contratto con l’agenzia entro le 23.30. A quanto ci risulta dopo i primi momenti gioiosi e di sfottò per quanto successo a discapito del territorio, invece di essere rammaricati, così come lo siamo noi, svendono l’orgoglio spilingese, credendo di trarre vantaggio politico”.

Un vivace botta e risposta in cui l’Amministrazione di Spilinga, rattristata per prima per quanto successo, chiarisce comunque nel dettaglio il “dietro le quinte” dell’evento. “La minoranza chiede all’amministrazione quale sia il ruolo del Comune e del Comitato. Semplice, è quello che avviene da 47 anni: il Comune ha la parte istituzionale, il coordinamento ed il controllo dell’ordine pubblico e per l’organizzazione delega il Comitato (come si può notare anche in delibere del 1982). Detto ciò, per la sola serata dell’11, guarda caso, il comitato aveva delegato l’associazione Milmedia, con accordo tra le parti“.

“E’ proprio per questo ruolo istituzionale riferito all’ordine pubblico che, difatti, il vicesindaco con grande senso di responsabilità, in quei momenti un po’ concitati, in cui gli organizzatori della Milmedia, forti di un contratto stipulato con il manager di De Palma, erano intenti nella piena discussione con l’entourage dell’artista (per capire su questo enorme ritardo), si stava sacrificando per cercare di smorzare i toni e facendo la spola tra forze dell’ordine, organizzatori e pubblico“.

“Il vicesindaco ha assunto anche il duro compito di annunciare quanto gli era stato comunicato in quel preciso momento, prima dell’esibizione del cantante, le notizie sul ritardo e sui rimborsi a chi voleva andarsene nell’immediato, fatti per volontà propria dell’agenzia e non perché dovuti, passaggi coadiuvati passo passo dal grande lavoro dei carabinieri di Spilinga con la richiesta di un supporto anche da una squadra della Finanza, che ha seguito successivamente tutte le fasi dei tantissimi rimborsi fatti appunto dalla stessa Milmedia “per gestire meglio l’ordine pubblico”.

“Il vicesindaco, basta guardare la registrazione che poi hanno diffuso via social, non ha mai menzionato il Comune (e qui la minoranza dice il falso), ha chiarito che l’organizzatore era della Milmedia, e che nel frattempo gli era stato comunicato dell’avvio dei rimborsi che lo stesso comunica sul palco e del verissimo incidente, in cui è deceduta purtroppo una persona (constatato successivamente dalle forze dell’ordine, altro che ancora come afferma la minoranza “mistificando i fatti”), che ha fatto ulteriormente slittare l’arrivo dell’artista”.

“Il resto è poi andato da sé, con l’arrivo e l’esibizione del cantante, sì purtroppo in grande ritardo, e di questo ce ne scusiamo con il pubblico per il grande disagio affrontato, ma un episodio di cui i primi rammaricati siamo tutti, gli amministratori, i membri del Comitato e anche la Milmedia, organizzatrice dell’evento. Tutti insieme parti danneggiate, tanto da avviare un’azione legale, già preavvisata per iscritto nell’immediato nei confronti del management dell’artista, firmatario del contratto, per i danni arrecati a tutte le parti in causa”.

“Considerando, comunque, che la maggioranza del pubblico è rimasta poi fino alla fine, con grande entusiasmo e tanti applausi a seguire l’esibizione di Fred De Palma, il danno e la beffa nei confronti della Milmedia, arriva anche da qualcuno (che sappiamo) che pur assistendo allo spettacolo ha preteso o pretende un rimborso non dovuto. Nel contempo, comunque, dai più corretti abbiamo ricevuto anche tanti grazie da chi nell’imminenza magari è stato rimborsato o da chi ha capito il nostro stesso rammarico”.

“Al gruppo di minoranza che scrive testualmente “cattive figure”, ricordiamo che quelle, per quanto riguarda un’amministrazione pubblica e non associazioni private, sono quei momenti istituzionali ai quali non partecipano. Sono queste, sicuramente, le belle figure di immagine di un paese accogliente. La comunità di Spilinga sì, è sempre stata ospitale, ed è di questo che siamo sempre orgogliosi”.

Il comunicato della Milmedia

L’associazione APS Milmedia, come già più volte comunicato verbalmente, con la presente vuole chiarire che in qualità di ente organizzatore dell’ evento del 11 agosto 2023, l’ospitata dell’ artista Fred de Palma era prevista dalle ore 23:30 alle ore 0:00, come descritto nel contratto in essere tra l’ente organizzatore e la JJ Promoter Show, in nome e per conto dell’ artista Fred de Palma.

Inoltre la scrivente vuole anche sottolineare che come descritto al “punto 17 del retro di ogni biglietto, eventuali cambiamenti di programma ed orario non comportano il rimborso del biglietto”, e che i rimborsi effettuati nella serata del 11 agosto, sono avvenuti esclusivamente concordando con le forze dell’ordine, causa situazione grave di ordine pubblico, quindi costituiscono esclusivamente un danno economico non dovuto all’ente organizzatore.