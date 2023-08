Pesca in Sicilia, bando da 21 milioni per lo sviluppo sostenibile delle comunità ittiche

StrettoWeb

Quasi ventuno milioni dalla Regione Siciliana per consentire la crescita di una “economia blu sostenibile” nelle aree costiere e per promuovere lo sviluppo di comunità di pesca e acquacoltura in Sicilia. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato sulla pagina del dipartimento della Pesca mediterranea, l’avviso finalizzato alla presentazione di manifestazioni d’interesse per partecipare alla selezione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, nell’ambito della programmazione Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) 2012/2027. L’avviso è rivolto ai gruppi di azione locale della pesca (Gal pesca) che avranno tempo fino al 20 settembre 2023 per presentare le domande, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: dipartimento.pesca@certmail. regione.sicilia.it.

Le strategie elaborate nelle manifestazioni d’interesse dovranno garantire che le comunità nelle zone di pesca e acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall’economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali del territorio.